Die Stadt Salzgitter dankt ihren Ehrenamtlichen

Salzgitter. Vorgestellt werden die Ehrenamtlichen bei einer Veranstaltung im Hotel am See in Salzgitter. Wie man sich engagieren kann.

Die Stadt hat im Hotel am See Ehrenamtliche geehrt. Mit dabei war auch Oberbürgermeister Frank Klingebiel (rechts).

Zum 18. Mal hatte die Stadt zum Tag des Ehrenamtes ins Hotel am See eingeladen, um Vertreter entsprechend zu ehren. In der Kategorie „Menschen für Menschen“ geht es in Salzgitter um Personen, die sich als Alltagshelfer und Paten für Geflüchtete engagiert haben. Sie übernehmen Patenschaften für Einzelpersonen oder Familien und begleiten diese zu Behörden, aber auch zu Arzt und Fachgesprächen, heißt es in der Mitteilung.

Eva Katharina Szyszko beispielsweise hat ehrenamtlich die Patenschaft für eine junge syrische Frau übernommen. Vollkommen ehrenamtlich sei sie für ihren Schützling immer erreichbar.

Auch Mohamed Mannai stehe parat, wenn es für Geflüchtete etwas zu übersetzen gebe, sei es bei Arztterminen, Behördengängen oder Krankenhausbesuchen. Ehrenamtlich begleite er und unterstütze zum Beispiel beim Ausfüllen und Einreichen von Formularen. Er übersetzt ins Arabische oder Französische.

Koordinierungsstelle hilft bei Integration in Salzgitter

Koordiniert würden diese Hilfeleistungen durch die Koordinierungsstelle Ehrenamt im Referat für Integration bei der Stadt Salzgitter, heißt es in der Mitteilung weiter. Hier könne sich jeder melden und informieren, der sich gerne ehrenamtlich engagiere und Menschen mit Migrationshintergrund helfen möchte, in Salzgitter anzukommen.

Hier gebe es Beratung, welche ehrenamtliche Tätigkeit passend ist – von Freizeitaktivitäten bis hin zu den genannten Sprachvermittlern. Die Ehrenamtlichen würden hier betreut und begleitet sowie individuelle Weiterbildungs- und Austauschangebote organisiert. So könne die angebotene ehrenamtliche Unterstützung zielgerichtet verteilt werden, so die Stadt.

„Regenbogenweg“ wird besonders geehrt

Jasmin Spehr von der Koordinierungsstelle Ehrenamt war Gast der Veranstaltung gewesen. Zu den bisherigen Ausgezeichneten gehörten in den vergangenen Jahren zum Beispiel die Fahrradwerkstatt des DRK und der Hauptschule Fredenberg, das SOS-Mütterzentrum und Mehrgenerationenhaus, die Grünen Damen, die Übungsleiterinnen des Lauftreffs Salzgitter, die Mitglieder des Altstadtfestkomitees und die

29 freiwilligen Ortsfeuerwehren Salzgitters. Im Jahr 2019 wurden die Einsatzkräfte in der Fachgruppe Psychosoziale Notfallversorgung der Feuerwehr besonders gewürdigt.

Diesmal wurde der „Regenbogenweg“, die Kinder- und Jugendtrauerarbeit der Hospiz-Initiative Salzgitter, besonders geehrt. In der Einrichtung werde Kindern und Jugendlichen, aber auch dazugehörigen Erwachsenen, ein Ort für die Trauer gegeben.

