Polizei-News Salzgitter: Einbruch und Sachbeschädigung

Salzgitter. In Lichtenberg ist es in der Nacht zum Donnerstag zu einem Einbruch gekommen. In Lebenstedt haben Unbekannte ein Auto beschädigt.

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf bislang unbekannte Weise in einen Betrieb in der Kornstraße in Lichtenberg eingedrungen. Die Unbekannten durchsuchten die Räumlichkeiten des Betriebes nach wertvollem Inhalt. Zum möglichen Diebesgut kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. Hinweise: (05341) 18970.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Unbekannte beschädigen Audi in Lebenstedt durch Fußtritt

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag haben Unbekannte einen Audi vermutlich durch einen Fußtritt gegen die Frontschürze beschädigt. Der Pkw war in der Hafenstraße in Lebenstedt zum Parken abgestellt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Hinweise: (05341) 18970.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de