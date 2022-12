Salzgitter: Hoher Schaden nach Brandstiftung – Pkw fängt Feuer

Salzgitter. In Thiede haben Unbekannte am Samstag einen Papiercontainer angezündet. Das Feuer griff auf einen Pkw und einen weiteren Container über.

In Salzgitter rückte die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag aus. Mehrere Container und ein Auto brannten (Symbolfoto).

Für einen heftigen Schaden hat in der Nacht zu Samstag eine Brandstiftung in der Adalbert-Stifter-Straße in Thiede gesorgt. Nach Angaben der Polizei nahmen einige Anwohner gegen 1.30 Uhr mehrere Knallgeräusche war. Kurze Zeit stellten einen brennenden Papiercontainer fest.

Die Brandentwicklung am Papiercontainer griff auf einen unmittelbar daneben parkenden Pkw und einen danebenstehenden Altglascontainer über. Am Pkw und den Containern entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 11.000 Euro. Hinweise zu Beobachtungen von verdächtigen Personen an die Polizei Salzgitter: (05341) 18970.

