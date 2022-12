Schock für Salzgitteraner Wanderer: Alle Autoreifen zerstochen

Salzgitter. Außerdem: Beamte erwischen einen 44-jährigen alkoholisierten E-Scooterfahrer in der Nacht zu Sonntag in Gebhardshagen.

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen um kurz nach zwei Uhr einen 44-jährigen Mann aus Salzgitter gestoppt. Er fuhr nach Angaben der Polizei auf dem Gehweg der Nord-Süd-Straße, in Höhe Gebhardshagen, einen E-Scooter. Bei der Überprüfung stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest.

Ein Alcotest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Den Führerschein beschlagnahmten sie.

Unbekannte zerstechen Pkw-Reifen von Salzgitteraner Auto

Zwischen 14.45 und 15.30 Uhr haben am Samstag Unbekannte alle vier Reifen eines Pkw zerstochen, der am Fahrbahnrand der Bundesstraße 248 zwischen Lutter und Salzgitter-Bad abgestellt war. Als der 80-jährige Geschädigte aus Salzgitter nach einem Spaziergang zurück zu seinem Pkw kam, stellte er den Schaden an seinem Toyota fest. Der Pkw war am Waldrand nur wenige hundert Meter hinter dem Ortsausgang Lutter in Richtung Salzgitter linksseitig abgestellt. Hinweise an die Polizei Seesen unter (05381) 9440.

