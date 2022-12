Bildungshelden aus Salzgitter laden 400 Kinder ins Kino ein

Die Bildungshelden hatten zum gemeinsamen Kinotag unter dem Motto „Ein Held kommt selten allein!“ aufgerufen. Knapp 400 Kinder und Jugendliche kamen und freuten sich auf einen Tag voller Ablenkungen. „Das Multiplex-Kino war ausgebucht. Zwei Säle mit glücklichen Kindern“, freute sich der Chef der gemeinnützigen Bildungshelden, Samir Roshandel.

Zwei Säle waren komplett ausgebucht – Die Kinder genossen bei den Bildungshelden einen Tag voller Abwechslung

Dieser Kinotag war nicht der erste in diesem Jahr. Mit der Unterstützung von WEVG, Volksbank Brawo und dem „meineSZitty Club Salzgitter“ – eine soziale Einrichtung der TAG Wohnen – nahmen bisher insgesamt mehr als 800 Kinder und Jugendliche an den Aktivitäten anlässlich der diesjährigen Kinotage teil. Das Motto: „Die Farben des Friedens“.

Roshandel erklärt das Programm der Bildungshelden so: „Neben der Lernförderung und Workshops zur Persönlichkeitsentwicklung werden im Rahmen von zusätzlichen Seminaren insbesondere Zukunftskompetenzen vermittelt.“ Seit nunmehr zwei Jahren kooperieren TAG Wohnen und die gemeinnützige GmbH Bildungshelden in Salzgitter miteinander. Im Wohnviertel Fredenberg ist der Sitz der Gesellschaft und Lernräume in der Größenordnung von etwa 150 Quadratmeter an zwei Standorten in der TAG-Siedlung mit etwa 2300 Wohnungen.

Das Anliegen der Bildungshelden: Bildung zum Ankommen und Chancen vermitteln

„Über 800 Kinder und Jugendliche wohnen hier unter den Dächern der TAG Wohnen“, stellt TAG-Standortchef Henrik Kreime fest. „Für uns als Vermieter mit vielen sozialen Angeboten bundesweit geradezu eine Verpflichtung, genauer hinzusehen und Angebote für Kinder und Jugendliche zu schaffen, die einerseits vorrangig Bildung zum Ankommen enthalten, andererseits aber auch Chancen vermitteln, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de