Blitzeis – Das ist die Bilanz in der Stadt Salzgitter

Die Glätte hatte in der Nacht zu Montag und am Montagmorgen auch Salzgitter im Griff. Allerdings: Schwere Unfälle gab es keine, meldete die Einsatzleitstelle der Feuerwehr am Morgen. Doch die Notaufnahmen der Krankenhäuser in Lebenstedt und Salzgitter-Bad waren am Vormittag voll. Im Helios Klinikum in Lebenstedt meldete Pressesprecher Mike Münkel gegen 11.30 Uhr: „Stand jetzt sind bei uns seit 6.30 Uhr 15 Personen mit orthopädischen Verletzungen aufgrund der Wettersituation vorstellig geworden. Bei dem Grad der Verletzungen bewegen wir uns im Bereich leicht bis mittelschwer.“ Auch St. Elisabeth meldete in der Notaufnahme ein größeres Patientenaufkommen ob der Glätte. Einige Verletzungen mussten auch operativ versorgt werden. „Zwei Patienten haben wir heute gleich operiert, zwei operieren wir am Dienstag noch“, berichtete Dr. Götz Wähling, Chefarzt der Chirurgie.

Die Stadt Salzgitter hatte den Schulunterricht bereits am Sonntagabend abgesagt

Die Polizei meldete hingegen nur wenige Verkehrsunfälle – und bei den wenigen habe es sich ausnahmslos um Blechschäden gehandelt. „Es ist nur wenig passiert. Personenschäden gab es gar nicht“, gab Polizei-Pressesprecher Frank Oppermann Entwarnung. Etwa zehn Unfälle habe es in der Nacht bis zum späten Montagvormittag gegeben.

Der Busverkehr lief am Montagmorgen in Salzgitter später an als gewohnt. „Die Kollegen haben früh zunächst versucht, rauszufahren, wir haben das dann aber gelassen. Ab 8 Uhr lief der Verkehr dann aber an. Inzwischen sind die Busse wie gewohnt unterwegs“, berichtete der Pressesprecher der Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG), Michael Thiesies.

Die Busse starteten in Salzgitter am Morgen später als gewohnt – Ab 8 Uhr waren sie aber wieder unterwegs

Der Schulunterricht in Salzgitter fiel am Montag aus. Bereits am späten Sonntagabend hatte die Stadt Salzgitter die Absage veröffentlicht. Das allerdings bedeutete zum Beispiel für die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Salzgitter-Bad keinesfalls, dass sie einen freien Tag hatten. „Die Klassen haben digital von den jeweiligen Lehrern Aufgaben bekommen, die sie zu Hause bearbeiten sollen“, berichtete der Leiter des Gymnasiums Salzgitter-Bad, Hans-Günter Gerhold, auf Anfrage. Eine Notbetreuung habe er zwar auch angeboten. Allerdings: „Die ist bei den Kindern ab Klasse 5 nicht mehr so gefragt. Und: Ich hatte die Eltern schon in der Rundmail am Sonntagabend gebeten, die Betreuung in diesem Fall selber sicherzustellen. Denn: Ich wusste ja auch nicht, was uns am Montag wettertechnisch erwartet“, verdeutlichte Gerhold.

