Autofahrerin verletzt sich leicht bei Unfall in Lebenstedt

Salzgitter. Zwei Autos sind am Sonntag in Lebenstedt kollidiert. Eine 46 Jahre alte Frau musste ins Salzgitteraner Krankenhaus. Das ist laut Polizei passiert.

Unfall in Salzgitter: Am Sonntag hat sich eine Autofahrerin bei einer Kollision verletzt. (Symbolbild)

Bei einem Verkehrsunfall in Lebenstedt hat sich am Sonntag eine Frau leicht verletzt. Wie die Salzgitteraner Polizei berichtet, stießen die zwei beteiligten Wagen gegen 14 Uhr an der Einmündung von Nordstraße in Pappelweg zusammen.

Demnach hatte ein 19-jähriger Autofahrer beim Einfahren vermutlich die Rechts-vor-Links-Regel missachtet. Sein Wagen kollidierte mit dem Auto der 46-Jährigen. Die Frau musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro.

Mehr Nachrichten aus Salzgitter:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de