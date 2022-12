Salzgitter: Mann geht Polizisten an – ein Beamter leicht verletzt

Salzgitter. Die Salzgitteraner Polizei ist am Montag zu einem Lokal in Lebenstedt gerufen worden – dort wurden sie von einem Mann attackiert.

Polizeibeamte aus Salzgitter sind am Montagabend von einem 53-jährigen Mann angegriffen worden – ein Polizist wurde leicht verletzt. Gegen den Verursacher leitete die Polizei mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Gegen 22 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass es in einer Lokalität am Fischzug zu einem Hausfriedensbruch und einem Zechbetrug gekommen sei. „Die Beamten trafen auf einen 53-Jährigen, der sich gegenüber der Polizei aufgebracht und aggressiv verhielt“, berichtet ein Sprecher. Im weiteren Einsatzverlauf ging der Mann mit geballter Faust auf die Polizisten los und versuchte, diese anzugreifen. Daraufhin brachten die Beamten den Angreifer zu Boden.

„Der Tatverdächtige wehrte sich während der gesamten Sachverhaltsaufnahme“, heißt es weiter. Der Mann kam auf die Dienststelle – wo er bei der Blutentnahme erneut aggressiv wurde, um sich schlug und trat und in Richtung der Beamten spuckte.

Baddeckenstedt: Täter stehlen hochwertiges Auto

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag in Baddeckenstedt einen schwarzen Audi S5 Sportback gestohlen. Das Auto parkte vor einem Haus in der Rhener Straße. Als Tatzeit gibt die Polizei den Zeitraum zwischen 0.30 und 13.30 Uhr an.

Die Täter verursachten einen Schaden von zirka 36.000 Euro. Weitere Angaben kann die Polizei bislang nicht geben. Die Polizei in Baddeckenstedt bittet unter der Telefonnummer (05345) 928690 um Zeugenhinweise.

red

