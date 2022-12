Salzgitteraner schlägt Mann zu Boden und tritt dann auf ihn ein

Salzgitter. Die Tat ereignete sich am Mittwochnachmittag in der Reppnerschen Straße. Das Opfer kam in ein Krankenhaus nach Braunschweig.

In Salzgitter hat sich am Mittwoch eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ereignet (Symbolfoto).

Auf der Reppnerschen Straße in Salzgitter ist es am Mittwochnachmittag auf dem Gehweg zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern im Alter von 34 und 41 Jahren gekommen. Nach Polizeiangaben schlug der 34-Jährige so sehr auf seinen Kontrahenten ein, bis dieser zu Boden fiel. Dann trat er auf den Mann am Boden liegenden Mann mehrfach ein.

Das Opfer erlitt Verletzungen und musste in ein Krankenhaus nach Braunschweig gefahren werden. Die Personalien des Täters ermittelte die Polizei. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

red

