Mehrere Einbrüche in Salzgitter und im Kreis Wolfenbüttel

Salzgitter. In mehrere Einfamilienhäuser in Salzgitter und dem Kreis Wolfenbüttel sind Unbekannte am Donnerstag eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Unbekannte Täter sind am Donnerstag in mindestens drei Einfamilienhäuser in Salzgitter und dem Kreis Wolfenbüttel eingebrochen. Dazu verschafften sie sich zwischen 12 und 21.45 Uhr Zugang durch die Fenster, informiert die Polizei. Anschließend durchsuchten die Täter die Häuser nach Wertsachen. Sie erbeuteten insbesondere Dokumente, Bargeld und Schmuck. Die Polizei ermittelt derzeit die Schadenshöhe.

Betroffen sind nach Angaben der Polizei Häuser im Eilenring im Salzgitteraner Stadtteil Lesse, im Sierscher Weg in Thiede und in der Straße Am Geisenfeld in Burgdorf im Kreis Wolfenbüttel. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 entgegen.

Einbrecher kommen in Wolfenbüttel durch Terrassentür

Durch die Terrassentür sind Einbrecher am Donnerstag in Wolfenbüttel gekommen. Aus einem Einfamilienhaus in der Straße Am Forst stahlen die Täter ach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck und Silberbesteck, teilt die Polizei mit. Die Tat ereignete sich demnach zwischen 17.30 und 19 Uhr. Nach ersten Informationen nichts entwendet haben die Täter laut Polizei bei einem Einbruch im Manciniusweg zwischen 9.15 und 19 Uhr. Hinweise in diesen beiden Fällen erbittet die Polizei unter (05331) 9330.

red

