Weihnachtstraditionen um Salzgitter: Blechbläser und Lichterfahrt

Neuwallmoden/Othfresen. In Neuwallmoden und Othfresen erfreuen neue und alte Bräuche die Menschen in Salzgitters Umland – lesen Sie hier, welche Bräuche das sind.

Um die Advents- und Weihnachtszeit gibt es auch in Salzgitters Umland alte und neue Bräuche, die Menschen erfreuen. So gehört es seit 30 Jahren im beschaulichen Neuwallmoden quasi zum guten Ton in der Adventszeit, das Kurrendeblasen des Posaunenchores der Christus-Gemeinde Salzgitter-Gitter/Hohenrode, stets am Dienstag vor dem Weihnachtsfest. Angeschoben wurde die Tradition des Kurrendeblasen einst 1992 von Gerhard Großer.

Musikfreunde lauschen dem weihnachtlichen Spiel in Neuwallmoden

Seither eroberten die Musiker, in immer mal wieder wechselnder Zusammensetzung, mit ihren weihnachtlichen Ständchen die Straßen und Plätze der Neuwallmodener Ortschaft – und natürlich auch die Herzen der Bürger. Mit ihren traditionell vorgegebenen drei Musik-Stopps, vor dem Dorfgemeinschaftshaus, in der Schulgasse und in der Siedlung, boten die Blechbläser unter der musikalischen Leitung des Trompeters Michael Kabisch nun erneut mit bekannten Weihnachtsliedern eine herzerwärmende Stimmung. Fast zwei Dutzend Musikfreunde lauschen am Dienstagabend ihrem halbstündigen, weihnachtlichen Spiel vor dem Dorfgemeinschaftshaus.

Bei der Lichterfahrt in Othfresen waren 25 Fahrzeuge dabei. Foto: Andrea Leifeld / lei

Lichterfahrt Othfresen

Seit Beginn der Corona-Pandemie treffen sich nicht nur Landwirte, sondern auch Oldtimer-Freunde zur Lichterfahrt in Ohtfresen. So kamen an Weihnachten bei Einbruch der Dunkelheit, wie nach einem geheimen Startkommando, mehr als 25 weihnachtlich dekorierte Fahrzeuge am vereinbarten Treffpunkt zusammen, um dann nicht nur durch Othfresen, sondern auch durch Heimerode und Heißum zu rollen. Das Regenwetter schreckte dabei weder die Fahrer noch die Zuschauer am Straßenrand. Die gemeinsame Ausfahrt endete an Martin Rühes Partyscheune, wo noch Spenden für die „Goslarer Tafel“ gesammelt wurden.

