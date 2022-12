Polizeibericht: Unfall, Einbruch und Graffiti in Salzgitter

Bei einem Unfall ist am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Laut den bisherigen Ermittlungen war der Mann auf der L474 aus Groß Himstedt nach Berel unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Der PKW geriet ins Schleudern und überschlug sich, bevor er auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und im Krankenhaus in Hildesheim behandelt. Schaden laut Polizei: Mindestens 4.000 Euro.

Einbruch in Lebenstedt – Beute: Besteck

Besteck. Das war die Beute von Einbrechern, die zwischen Montag, 16.30 Uhr und Dienstag, 8.15 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Vorderes Ostertal in Lebenstedt eingebrochen sind. Die Täter brachen die Terassentür auf und durchsuchten das Haus. In zahlreiche Schränke schauten die Diebe laut Polizei, am Ende entwendeten sie Besteck. Schaden: Rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Salzgitter unter 05341/18970

Graffiti auf Scheune gesprüht.

Unbekannte haben eine Scheune an der Hauptstraße in Salzgitter laut Polizei großflächig mit silberfarbenen Schriftzügen besprüht. Schaden durch die Graffiti: Rund 500 Euro. Hinweise an die Polizei Salzgitter unter 05341/18970.

