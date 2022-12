Wo Salzgitteraner in Braunschweig groß Silvester feiern können

Wer noch keine Pläne für Silvester hat, muss sich langsam sputen… Während es in Salzgitter schwierig wird, eine große Party zu finden, um mit Freunden ins neue Jahr zu tanzen, ist das Angebot in Braunschweig größer. Nach den Jahren der Pandemie fahren sicher wieder viele Salzgitteraner nach Braunschweig, um in großer Runde zu feiern. Hier ein Überblick:

„Rockin New Year“ lautet ab 21 Uhr zum Beispiel das Motto der Silvesterfeier im Lokpark an der Borsigstraße. Hier sorgt die Band TXL aus Berlin mit Rock und deutschem Cover-Pop für Stimmung. „Die angesagteste AC/DC-Tribute-Band der Republik“, heißt es in der Ankündigung. Später legt DJ Patrick zur Ü30-Party auf. Mit Rock-Classics, 80er, 90er und NDW wird ins neue Jahr getanzt. Es gibt Getränke und Snacks. Eintritt: 29 Euro. Tickets gibt es hier.

Im Stereowerk an der Böcklerstraße findet eine Ü30-Silvester-Party mit 70er & 80er Jahre Special statt. Ein geringes Kartenkontingent ist an der Abendkasse vorhanden, teilt der Club auf seiner Internetseite mit.

Das Jolly Time an der Broitzemer Straße lädt ab 22 Uhr zur Silvester-Party ein. „Um Mitternacht knallt euch das Jolly mit einem riesigen Outdoor-Feuerwerk ins neue Jahr“, kündigt die Disko an. Karten an der Abendkasse und hier (19,90 Euro zzgl. Gebühren + Welcome Drink).

Im Kufa-Haus am Westbahnhof findet ab 20 Uhr ebenfalls eine Silvesterparty statt: „Im Saal legen DJs vom Stereowerk, Rille Elf und Kufa-Racing-Team auf. Mit Rock & Alternative sowie den Hits aus 30 Jahren Musikgeschichte werden sie euch einen beschwingten Abend gestalten“, kündigt das Kufa-Haus an. „Im Bistro geben sich diverse Schallplattenunterhalter die Ehre und wollen mit Hip Hop, Funk, Soul und Elektronischer Musik zum Tanzen verführen.“ Eintritt: 10 Euro (inklusive ein Freigetränk). Tickets gibt’s im Kufa-Haus-Bistro.

Und auch die Dax-Bierbörse in der Küchenstraße lädt ab 20 Uhr zur Party ein – dieses Mal unter dem Motto „Glanz & Glamour“ und mit drei DJs. ht/cos/sf

