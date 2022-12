Hier können Sie Silvester in Salzgitter frische Backwaren kaufen

Salzgitter. Achtung: Die Bäcker in Salzgitter haben Neujahr geschlossen. Wo Sie sich an Silvester mit frischen Backwaren eindecken können, verraten wir hier.

Frische Brötchen an Neujahr einkaufen – das wird schwierig, denn am 1. Januar 2023 haben die Bäcker in Salzgitter geschlossen. Da heißt es also: Sie sollten sich an Silvester mit den nötigen Backwaren eindecken. Wann die Bäcker im Stadtgebiet an Silvester geöffnet haben, erfahren Sie hier.

Thiede und Watenstedt

„Mein Bäcker Rühmann“ öffnet an Silvester in Thiede von 5 bis 12 Uhr. Frische Brötchen bietet auch Richters Altstadt-Bäckerei in der Wolfenbütteler Straße ab 6 Uhr (bis 12.30 Uhr) und an der Schäferwiese von 5.30 bis 12.30 Uhr an. Der Löwenbäcker Schaper verkauft ebenfalls von 6 bis 12 Uhr und die Bäckerei und Konditorei Kretzschmar von 7 bis 13 Uhr an Silvester.

In Watenstedt verkauft Benischowksi’s Backstube am Samstagmorgen von 4.30 bis 10.30 Uhr frische Backwaren. Auch hier ist an Neujahr geschlossen.

Salzgitter-Bad, Gebhardshagen und Lobmachtersen

Am Silvestertag haben alle, die in Salzgitter-Bad auf der Suche nach leckeren Backwaren sind, viel Auswahl: Die Feinbäckerei Ruch in der Liebenhaller Straße hat von 6 bis 13 Uhr geöffnet, die Filiale im Rewe-Markt Am Pfingstanger von 7 bis 14 Uhr. Frische Brötchen verkaufen auch das Backhaus Siemer von

6.30 bis 12 Uhr, die Ümit Bäckerei von 6 bis 14 Uhr und Schäfer’s Brot- und Kuchenspezialitäten im Edeka-Center von 7 bis 14 Uhr. Auch die Brotmeisterei Steinecke in Salzgitter-Bad öffnet an Silvester von

7 bis 12 Uhr.

Zwischen 5.30 und 12 Uhr bieten das Backhaus Siemer und von 7 bis 13 Uhr der Löwenbäcker Schaper in Gebhardshagen Brot, Brötchen und vieles mehr an. In Lobmachtersen ist „Mein Bäcker Rühmann“ von 5 bis 12 Uhr geöffnet.

Lebenstedt

An Silvester bekommen Salzgitteraner in Lebenstedt an vielen Orten ihr Gebäck: Die Feinbäckerei Ruch hat von 7 bis 12 Uhr, beide Löwenbäcker-Schaper-Filialen von 7 bis 13 Uhr und die Bäckerei und Konditorei Mücke von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Milkau in der Reppnerschen Straße verkauft von 6 bis 14 Uhr Backartikel und die Filiale in den Blumentriften von 7 bis 13 Uhr.

Schon ab 5.30 Uhr bietet Steinecke am Wildkamp bis 12 Uhr frische Brötchen an. Die Steinecke-Filiale in der Konrad-Adenauer-Straße öffnet von 7 bis 14 Uhr, genau wie Back-Factory am Fischzug. Im BraWo-Carree ist Schäfer’s Brot- und Kuchenspezialitäten von 6.30 Uhr bis 14 Uhr offen. Die Ümit Bäckerei hat am 31. Dezember den ganzen Tag von 5 bis 20 Uhr geöffnet.

„Mein Bäcker Rühmann“ hat in der Wehrstraße von 5 bis 13 Uhr geöffnet. Die Filialen in der Swindon- und der Gesemannstraße sowie im Wildkamp von 6 bis 13 Uhr. Die Filiale in der Chemnitzer Straße hat hingegen geschlossen.

Lichtenberg, Fredenberg und Lesse

Schäfer’s Brot- und Kuchenspezialitäten in Fredenberg verkauft an Silvester frische Brötchen von 5.30 bis 14 Uhr, der Löwenbäcker Schaper von 7 bis 14 Uhr. In Lichtenberg hat Backhaus Siemer am 31. Dezember von 6.30 bis 12 Uhr geöffnet. „Mein Bäcker Rühmann“ in Lesse bietet Backwaren von 6 bis 12 Uhr an. Haben wir Ihren Lieblingsbäcker nicht genannt? Dann schreiben Sie uns doch unter redaktion.salzgitter@funkemedien.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de