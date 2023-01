Lutteraner feiern Andacht mit viel Musik zwischen den Jahren

Lutter. Eine Andacht mit ganz viel Musik wurde zwischen den Jahren in Lutter gefeiert. Wer mitwirkte und was auf dem Programm stand, lesen Sie hier.

Ursula Stark spielt in der evangelisch-lutherischen St. Georgs-Gemeinde in Lutter die Orgel.

„Es ist für uns eine Zeit angekommen…“ – und nun ist sie auch schon fast wieder vorbei: die Weihnachtszeit. Und da gehört die weihnachtliche Bläser- und Orgelandacht „zwischen den Jahren“, also zwischen Weihnachten und dem Neujahrsfest, in der evangelisch-lutherischen St. Georgs-Gemeinde in Lutter seit vielen Jahren zum guten Ton.

Zwischen Weihnachten und Neujahr wird in Lutter stets eine Andacht mit viel Musik gefeiert

In bewährter Manier gestalteten Prädikant Andreas Berndt aus Othfresen, die Kantorin im Unruhestand Ursula Stark und der Propsteiposaunenchor Salzgitter-Bad unter der Leitung der Propsteikantorin Pia-Cécile Kühne am Freitagabend die Andacht mit Konzert-Charakter.

Und da gab es nicht nur rasante Orgelklänge und Musik der Propsteibläser. Prädikant Andreas Berndt ging der Weihnachtsbotschaft auf den Grund, und Propsteikantorin Pia-Cécile Kühne forderte die Konzertbesucher unter anderem bei „Stille Nacht, heilige Nacht“ und „Oh du fröhliche“ zum Mitsingen auf.

Die Besucher fordern zwei Zugaben, die sie auch bekamen

Bewegende Momente, die das Gotteshaus zum weihnachtlichen Lichterglanz auch voluminös erfüllten. Voller Begeisterung forderten die Konzertbesucher zwei Zugaben ein, die Propsteikantorin Pia-Cécile Kühne und ihre Musiker mit „Fröhliche Weihnacht überall“ und dem irischen Segenslied „Möge die Straße“ zum Abschluss sehr gerne erfüllten.

