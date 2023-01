Salzgitter: 29-Jähriger verletzt Bürger durch Pistolenschüsse

Einen tollen Überblick über das Feuerwerksgeschehen in Salzgitter hatten die Bürger auf dem Burgberg in Lichtenberg.

Mehrere Verletzte hat das unberechtigte Abfeuern einer Schreckschusswaffe am frühen Neujahrsmorgen in Thiede gefordert. Nach Angaben der Polizei feuerte in der Matthias-Claudius-Straße ein stark alkoholisierter 29-Jähriger aus Thiede, der nach Angaben der Polizei nicht über eine Berechtigung zum Führen der Waffe verfügte, die Pistole beim Silvesterfeuerwerk auf offener Straße ab. Zwei unmittelbar neben ihm stehende Personen erlitten durch die lauten Knallgeräusche Verletzungen. Ein aufmerksamer Zeuge konnte durch sein beherztes Einschreiten weitere Schüsse verhindern und dem Verursacher die Waffe abnehmen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten die Waffe sicher. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Feuerwerksbatterie setzt in Lebenstedt Altpapiercontainer in Brand

In der Schumannstraße in Lebenstedt ist durch die unsachgemäße Entsorgung einer Feuerwerksbatterie ein Altpapiercontainer in Brand geraten und vollständig zerstört worden. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden ein weiterer Container sowie ein angrenzend parkender Pkw stark beschädigt. Den Gesamtschaden kalkuliert die Polizei auf 7500 Euro. Es wurde ein Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet. Zudem kam es zu vier weiteren Bränden von Altpapiercontainern im Stadtgebiet Lebenstedt. Diese konnten jeweils ohne weitere Schäden durch die Feuerwehr abgelöscht werden.

Feuer auf Balkon in Lebenstedt

In der Berliner Straße sind auf einem Balkon Gegenstände in Brand geraten. Gegen 0.30 Uhr rückten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren zu dem Balkonbrand in die Berliner Straße in Lebenstedt aus. Durch das schnelle Eingreifen der ehrenamtlichen Kräfte konnte Schlimmeres verhindert werden, denn zum Zeitpunkt des Brandes waren die Kräfte der Berufsfeuerwehr Salzgitter und weitere Ortswehren in einem anderen Einsatz gebunden. Für die Löscharbeiten musste der Kreuzungsbereich in Höhe der Neißestraße kurzfristig eingeschränkt werden. Eine Vielzahl an Polizisten sicherten die Einsatzstelle ab, um die Vielzahl an Schaulustigen vom Geschehen fernzuhalten. Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz für die Einsatzkräfte beendet. Verletzt wurde niemand.

Balkonbrand in Thiede in der Neujahrsnacht. Foto: Phil-Kevin-Lux-Hillebrecht

Insgesamt verzeichnet die Polizei eine verhältnismäßig ruhige Silvesternacht für Salzgitter. Nur vereinzelt kam es zu typischen polizeilichen Einsatzlagen wie Streitigkeiten oder körperlichen Auseinandersetzungen. Vielmehr war eine Vielzahl von Kleinbränden, etwa an Strauchwerk, Grünflächen und in Papiercontainern zu verzeichnen, welche überwiegend auf das Silvesterfeuerwerk und dessen teilweise unsachgemäße Nutzung und Entsorgung zurückzuführen sein dürften.

Was außerdem in Salzgitter und Umland geschah

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Silvesterabend zwischen 18.15 und 19.35 Uhr in Berel. Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Eigentümer aus und drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Haus in der Südstraße ein. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach potentiellem Diebesgut durchsucht und verließen das Objekt anschließend unerkannt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 1000 Euro. Zeugen, die auffällige Beobachtungen getätigt haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben könne, mögen sich bei der Polizei Lebenstedt unter melden.

Unbekannte stehlen 300 Einkaufswagen in Thiede

In der Nacht zu Freitag ist es durch bislang unbekannte Täter zu einem Diebstahl von 300 Einkaufswagen in Thiede gekommen. Die gestohlenen Wagen standen in den üblichen Unterständen auf dem beschrankten Parkplatz des Supermarktes. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 45.000 Euro. Hinweise unter (05341) 941730.

(05341) 18970

