Salzgitter: Unbekannte stehlen 300 Einkaufswagen von Real-Markt

Salzgitter. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Freitag. Der Gesamtschaden liegt bei 45.000 Euro. Wer kann Hinweise zu diesem ungewöhnlichen Fall geben?

In Salzgitter-Thiede haben Unbekannte 300 Einkaufswagen von einem Real-Markt in Thiede gestohlen.

Höchst ungewöhnliche Beute haben Diebe zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 5 Uhr, in Thiede gemacht. Vom Parkplatz des Lebensmittelmarktes Real in der Straße Schäferwiese stahlen die Diebe etwa 300 Einkaufswagen. Die gestohlenen Wagen standen in den üblichen Unterständen auf dem beschrankten Parkplatz des Supermarktes, berichtet die Polizei.

Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf etwa 45.000 Euro. Auch vier Tage nach dem Vorfall gibt es noch keine heiße Spur. Hinweise nehmen die Ermittler entgegen unter (05341) 941730.

red

