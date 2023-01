Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall in Salzgitter

Salzgitter. Gekracht hat es am Montagmittag in Salzgitter. Drei Pkw kollidierten miteinander, alle Insassen kamen in ein Krankenhaus.

Drei Autos sind am Montagmittag auf der Landesstraße 472 in Salzgitter miteinander kollidiert. Zwischen Salder und Bruchmachtersen stießen die Pkw in einer Kurve zusammen. Wie die Feuerwehr vor Ort informiert, brachte der Rettungsdienst alle fünf Insassen in ein Krankenhaus.

Die drei Unfallbeteiligten Pkw wurden abgeschleppt. Foto: Rudolf Karliczek

Ein Abschleppdienst entfernte die Fahrzeuge demnach vom Unfallort. Die Feuerwehr nahm aus den Autos auslaufende Betriebsstoffe auf. Etwa anderthalbstunden lang war die Strecke für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

red

