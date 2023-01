campus38 der Ostfalia Hochschule Salzgitter feiert sich

Das Campus38-Team am Abend des Jubiläums der journalistischen Lehrprojekte-Plattform Campus38: (von links) Jens Martens, Emma Lienau, Marc-Christian Ollrog, Marcel Franze, Lukas Kram, Daria Brakmann, Tonio Vakalopoulos, Megan Hanisch und Carmen Woisczyk.

Die Plattform campus38.de für journalistische Arbeiten der Medienstudenten der Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften hat fünften Geburtstag gefeiert. Am Abend des 12. Ostfalia Medienforums blickte das Institut für Öffentliche Kommunikation laut Mitteilung auf ereignisreiche Jahre zurück.

„Campus38 steht exemplarisch für die gelebte Theorie-Praxis-Integration in den wissenschaftlichen Medienstudiengängen an der Ostfalia sowie das Lernen durch Experimentieren in einem freien und geschützten Raum“, wird Institutsleiter Professor Marc-Christian Ollrog zitiert. Campus38 sei damit zu einem elementaren Bestandteil der praktisch-journalistischen Ausbildung der Studiengänge Medienkommunikation und Medienmanagement der Ostfalia Hochschule geworden.

Ende 2017 initiierten demnach Ollrog, Professor für Journalistik, und Andreas Kölmel, Professor für Medienproduktion, gemeinsam die Lehrprojekte-Plattform, die stetig weiterentwickelt werde. „Campus38 ist als Lehrredaktionsportal gestartet und heute eine crossmediale journalistische Plattform, die Studierende innerhalb, aber auch außerhalb des Curriculums mit Leben füllen. Unsere Qualität wollen wir halten, idealerweise steigern, und wir möchten noch stärker in die Region hineinwachsen“, so Kölmel. Durch die Stärkung des Ausbildungsteams sollten in Zukunft zudem Innovationsthemen des Journalismus intensiver adressiert werden – seien es neue Formate, Fragen zur Rolle der Künstlichen Intelligenz oder des datenbasierten Journalismus.

Audiokanal stärker erschließen

„Wir werden den Audiokanal noch stärker erschließen und bearbeiten durch neue Formate, die in unserem modernen Hörfunkstudio entstehen. Darüber hinaus entwickeln wir verstärkt digitale Formate und Erzählweisen wie Multimedia-Reportagen. 2023 ist daher auch der Content-Management-System-Wechsel geplant, um größere Freiheiten hinsichtlich der Gestaltung zu erhalten“, berichtet Ollrog.

Beste Arbeiten gewürdigt

Bei der offiziellen Geburtstagsfeier seien auch ehemalige Studenten sowie Begleiter von Campus38 aus der Praxis mit Video-Grußbotschaften zu Wort gekommen. Zudem seien die besten journalistischen Arbeiten aus dem Wintersemester 2021/22 und dem Sommersemester 2022 mit den Campus38-Preisen ausgezeichnet worden. Melissa Bozkurt, Medienkommunikations-Studentin und Gewinnerin des Sonderpreises: „Campus38 ist für mich der prägendste Teil meines Studiums. Alle Projekte, die ich umgesetzt habe, verbinde ich mit Campus38. Die praktische Erfahrung ist das, was ich am meisten mitnehmen kann für meine berufliche Zukunft.“

Bis heute, so heißt es abschließend, sind mehr als 1200 Beiträge auf campus38.de veröffentlicht worden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de