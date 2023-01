Salzgitter: Fahrer verliert auf A39 die Kontrolle über sein Auto

Die Kontrolle über seinen Pkw verloren hat am Dienstagabend ein Autofahrer in Salzgitter. Als er bei der Anschlussstelle Lebenstedt-Nord in Richtung Braunschweig auf die Autobahn 39 auffuhr beschleunigte er vermutlich zu schnell, informiert die Polizei. In der Folge kam sein Wagen vom Beschleunigungsstreifen in Richtung Autobahnmitte ab und kollidierte dort mit der Leitplanke. Verletzt wurde der Fahrer dabei nicht. Die Überholspur der A39 sperrten die Beamten vor Ort zwischenzeitlich für die Unfallaufnahme.

red

