Autofahrer übersieht Fußgängerin

Salzgitter-Bad Ein 66-jähriger Autofahrer hat am Freitag am frühen Abend in der Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Rückertstraße, laut Polizei ein Ehepaar (91, 89 Jahre) übersehen, als sie zu Fuß die Rückertstraße überqueren wollten. Es kam zu einem leichten Zusammenprall mit der 89-Jährigen, die daraufhin stürzte und...