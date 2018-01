Salzgitter-Bad Zum wiederholten Mal sind in Salzgitter-Bad Blumenkübel umgestoßen worden. Wie die Polizei meldet, ereignete sich der jüngste Vorfall am Donnerstag gegen 1 Uhr am Schützenplatz. Wie die Beamten melden, stießen Jugendliche, die in einer Gruppe unterwegs waren, mehrere vor einer Apotheke aufgestellte Blumenkübel um. Der Schaden beträgt etwa 50 Euro. Mögliche Zeugen melden sich unter Tel: (0 53 41) 1 89 71 04.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder