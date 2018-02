Ostfalia-Student dreht Imagefilm für den Studiengang Mediendesign

Wer sich an der Ostfalia-Hochschule für Mediendesign entscheidet, braucht viel Energie. „Das Studium bringt viele an ihre Grenzen. Der Stress ist oft sehr groß“, sagt Emanuel Malzew. „Gleichzeitig macht die Ausbildung in diesem vielfältigen Studiengang aber viel Spaß. Viele Module, gerade im...