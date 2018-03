Bürger sprechen übers Kulturleben

Die Stadt lädt am Donnerstag, 15. März, von 17 bis 19 Uhr, ihre Bürger zur nächsten Kulturkonferenz ein. Sie findet in der Aula der Realschule Gebhardshagen am Bodenbacher Ring 2-8 statt. Die Teilnehmer können Salzgitters Kulturszene im Rahmen eines „Kulturentwicklungsplanes“ aktiv mitgestalten. ...