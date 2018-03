Bürger wünschen sich Stadtkulturtag zurück

Die vierte und letzte Kulturkonferenz auf dem Weg zu einem Kulturentwicklungsplan der Stadt fand am Mittwoch in der Realschule Gebhardshagen statt. Bürgerinnen und Bürger diskutierten in Kleingruppen zu verschiedenen Themen und brachten ihre Ideen zur Verbesserung der Kulturszene in Salzgitter ein. Nach einleitenden Worten von Kulturdezernent Eric Neiseke begrüßte die Hip-Hop-Tanzgruppe „Beat Explosion“...