Salzgitter-Bad Ein bislang unbekannter Einbrecher ist vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in das Pfarrhaus an der Ernst-Reuter-Straße in Salzgitter- Bad eingebrochen. Der Täter hatte laut Polizei zuvor eine Fensterscheibe zerstört, um ins Gebäude zu gelangen. Der Täter durchsuchte diverse Schränke nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Eine konkrete Schadenshöhe konnte noch nicht genannt werden.

