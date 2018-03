Ein Seehund begeistert Kinder in der Kniestedter Kirche

Über 70 Kinder und Eltern besuchten das Theaterstück „Wenn ich groß bin, werde ich Seehund“ in der Kniestedter Kirche (Kniki). Aufmerksam folgten die Kinder dem anspruchsvollen Stück und durften am Ende noch viele Fragen an die Schauspielerin Christiane Ahlhelm stellen. ...