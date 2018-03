Organisation für das Weihnachtsessen läuft

Salzgitter-Bad Zu Ostern denkt Ralf Richter schon wieder an Weihnachten: „Gans köstlich“ für Bedürftige wird in diesem Jahr wieder angeboten – mit Stargästen.

Zu Ostern denkt Ralf Richter schon wieder an Weihnachten: Die Organisation in Sachen „Gans köstlich“, dem Weihnachtsessen für Bedürftige, ist in vollem Gange. Diesmal, bei der zweiten Auflage am 8. Dezember 2018, läuft es schon leichter, wie Organisator Ralf Richter beschreibt. Denn bei einer Dankesveranstaltung für die Akteure des Essens 2017 hätten fast alle gleich für dieses Jahr wieder zugesagt. Das ist die halbe Miete.

Gänsekeule, Rotkohl, Klöße – ein Essen für die Seele zum Weihnachtsfest – das war die Idee, und so soll es weitergehen. Diesmal will sich das alte und neue Küchenteam um den Transport, die Anlieferung, das Kochen kümmern, berichtet Richter. „Ich bekomme hinterher nur die Rechnung“, weiß er, aber so ist es in Ordnung. Das Essen wird wieder im SOS-Mütterzentrum stattfinden, kündigt Richter an.

Wieder dabei werden auch die Barber Angels sein, die kostenlos Haare schneiden, außerdem die Strickdamen vom Mütterzentrum, der Puppenspieler, Moderatorin Joey Grit Winkler, die Optiker mit kostenlosen Brillen. Es wird Kaffee und Kuchen geben, außerdem Geschenktütchen von Steterburger Spendern, und Arzt Thomas Korol hat sein Kommen ebenfalls zugesagt, sagt Richter, dem Sandra Keßler bei der Organisation zur Seite steht.

Als Neuerung wird es eine mobile Massagepraxis geben, kündigt Richter an. Auch im Unterhaltungsprogramm aus Tanz und Musik wird es neue Akzente geben. Und auch richtige Stargäste hat der Üfinger eingeladen: Die Dschungelkönigin Jenny Frankhauser ebenso wie die Schauspieler Anne Wünsche und Hennig Merten aus der Sendung „Berlin Tag & Nacht“ und Detlef Steves von „Hot oder Schrott“ oder Marie Wegele von DSDS. Im Unterhaltungsprogramm wird wohl auch einer der Barber Angels, Dennis Grundt, Stand-up-Comedy anbieten. Gegen 16 Uhr hat natürlich auch der Nikolaus sein Kommen zugesagt, verspricht Richter.

Das Orgateam würde sich noch über Geldspenden freuen. E-Mail: helpforxmas@ralf-richter.info