Kritisiertes Gerüst ist in vollem Einsatz

Das in unserem Alarm 38-Portal wegen seiner langen Standzeit immer wieder heftig kritisierte Gerüst am nördlichen Klassentrakt, dem Trakt 3, der Realschule in Salzgitter-Bad, ist seit längerer Zeit vollständig mit Planen eingehüllt. Der Grund: Die Renovierungsarbeiten an der Hausfassade gehen weiter. Hinter den Planen wird hart gearbeitet. Der asbesthaltige Außenputz wird abgebrochen und entsorgt....