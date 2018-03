Oldie Night im Pferdestall

Gebhardshagen Die Band The Sixties gibt am Samstag, 14. April, im Pferdestall an der Wasserburg in Gebhardshagen ein Konzert unter dem Motto „Oldie Night“. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro und an der Abendkasse 12 Euro. Eintrittskarten gibt...