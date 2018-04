Das Bürgerkino Cinema zeigt beim 19. Kinofrühling sieben Filme

Für das Bürgerkino in Salzgitter-Bad ist er ein absoluter Höhepunkt im Jahreskalender: Am 5. April startet der Kinofrühling, zum inzwischen 19. Mal. Mitten in die cineastische Festwoche, die am 11. April endet, fällt in diesem Jahr obendrein noch eine besondere Fete. Das Team um die drei ehrenamtlichen Geschäftsführer des Cinema feiert am kommenden Wochenende mit Ehrengästen und seinen 64 Gesellschaften den 20. Geburtstag des Kinos. ...