Autor stellt Debütroman in Salzgitter vor

Der aus Salzgitter stammende Autor Maik Siegel liest am Freitag, 20. April, aus seinem Roman „Hinterhofleben“. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Salzgitter-Bad. „Hinterhofleben“ gibt Einblick in eine Hausgemeinschaft im Berliner Stadtteil...