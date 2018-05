Orgelkonzert mit Claus Hecker

Ringelheim Claus-Eduard Hecker gastiert beim dritten Konzert der Ringelheimer Orgeltage am Sonntag, 13. Mai, um 18 Uhr an der Schweimb-Orgel in St. Abdon und Sennen. Der Kantor und Organist der Braunschweiger Katharinen-Kirche lässt außer Klassikern wie von Bach, Buxtehude und Böhm auch unbekanntere und...