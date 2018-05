Salzgitter-Bad Aus der Gemeinde St. Marien gehen am Himmelfahrtstag, 10. Mai, um 10.45 Uhr am Kirchort St. Abdon und Sennen in Ringelheim folgende Kinder zur Erstkommunion: John-Taylor Häusler, Keanu Kosch, Franziska Krämer, Jeremias Neugebauer, Helene-Noemi Roßa, Christian-Felix Sander, Maurice Schwarzer, Paul...