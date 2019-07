Feuerwehr löscht Carportbrand in Flachstöckheim

Am Freitagnachmittag brannte ein Carport in Flachstöckheim. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude in Flammen. Die Berufsfeuerwehr sowie die Wehren aus Flachstöckheim, Lobmachtersen, Salzgitter-Bad und Beinum konnten ein Übergreifen auf das Dach des Wohnhauses weitgehend verhindern, so...