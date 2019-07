Foto: Bernward Comes

Die Straße An der Erzbahn/Ecke Breslauer Straße in SZ-Bad wird für Asphaltierungsarbeiten komplett gesperrt, sie braucht dringend eine neue Oberfläche.

Salzgitter-Bad. Am Wochenende sind Breslauer Straße, Bahnhofsvorplatz und „An der Erzbahn“ dicht. Anschließend gilt eine neue Verkehrsführung.

Straßen in Salzgitter-Bad voll gesperrt

Die Oberflächensanierungsarbeiten in den Straßen „An der Erzbahn“ und Breslauer Straße sowie der Bahnhofsplatz Salzgitter-Bad werden planmäßig fortgeführt, das teilt die Stadt Salzgitter mit. Derzeit seien alle Straßen bis auf den Bahnhofsplatz für den Verkehr freigegeben. Um die Asphaltierungsarbeiten am Bahnhofsplatz und den Teil der Breslauer Straße vom Bahnhofsplatz bis hinter der Unterführung ausführen zu können, wird dieser Bereich von Samstag, 3. August, 22.30 Uhr, bis Montag, 5. August, 4.30 Uhr, voll gesperrt. Die Haltestellen „Bahnhofsplatz (ZOB)“ werden auf die Haltestellen „Schützenplatz“ verlegt.

Neue Verkehrsführung

Ab Montag, 5. August, gilt eine neue Verkehrsführung. Die Breslauer Straße wird vorfahrtsberechtigt. Zu den bisherigen Fahrbeziehungen am Knoten „An der Erzbahn“/Breslauer Straße kommt das Linksabbiegen in die Straße „An der Erzbahn“ aus Richtung Innenstadt/Unterführung hinzu. Zur Querung der Straße „An der Erzbahn“ wird ein Fußgängerüberweg angelegt. Die Radfahrer werden vorfahrtberechtigt über eine Furt parallel zum Fußgängerüberweg geführt. Laut Mitteilung wird für ein Jahr lang probeweise diese neue Vorfahrtsregelung an der Einmündung getestet.