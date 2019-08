Ringelheim – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Ringelheim. Der Zwischenfall ereignete sich am Freitag zwischen 10.15 und 11.30 Uhr. Hinweise gehen an die Polizei in Salzgitter-Bad.

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht, die sich am Freitag zwischen 10.15 und 11.30 Uhr am Wittmerweg in Ringelheim ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrer ist vermutlich beim Rückwärtsfahren mit seinem Fahrzeug gegen ein ordnungsgemäß geparktes Auto gefahren und geflüchtet. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizei zirka 2500 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250.