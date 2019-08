Kinder erleben Abenteuer und Mutproben in Salzgitter-Bad

Der Kinder- und Jugendtreff (KJT) Hamberg in Salzgitter-Bad veranstaltet bereits zum fünften Mal (jeweils in den Sommerferien) eine Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 5 und 14 Jahren. In diesem Jahr stehen diese zwei Wochen unter dem Motto „Spurensuche und Abenteuer in der...