Salzgitter-Bad: Neues Leben für ehemaligen Gemeindetreff

Direkt unterhalb des markanten Turms der Kirche Heilige Dreifaltigkeit gelegen, ist der ehemalige Gemeindetreffs nur schwer zu verfehlen. Das Problem: Die rund 40 Quadratmeter umfassenden Räumlichkeiten in der Ernst-Reuter-Straße sind seit einiger Zeit ungenutzt und stehen entsprechend leer. An diesem Zustand wollen der Kirchenvorstand und weitere Unterstützer nun etwas ändern – doch für die Umsetzung ihrer Idee benötigen sie tatkräftige Unterstützung.

„Wir möchten hier einen für die Öffentlichkeit nutzbaren Treffpunkt schaffen“, erklärt Vorstandsmitglied Michael Siano. Gemeinsam mit Pfarrer Ulf Below und dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Voigt steht er im großen Gemeinschaftsraum des bis vor etwa zwei Jahren als Außenstelle des Gemeindekindergartens genutzten Treffs – und blickt in die Zukunft: „Hier können Fortbildungen, Vereinssitzungen, Vorträge oder auch Familienfeiern stattfinden.“ Der kleinere Raum würde sich zudem als Abstellgelegenheit eignen, auch die nach wie vor gut ausgestattete Küche und die Sanitäranlagen seien – wie das gesamte Gebäude – „voll funktionsfähig“.

Tische, Stühle und Küchenzubehör werden benötigt

Woran es mangelt, ist die Ausstattung. Schränke, Tische und Stühle, dazu Besteck, Geschirr und technisches Equipment: „Wir wollen die neuen Räume auch nach dem gegebenen Bedarf einrichten“, sagt Siano. Der BUND sowie der ökologische Verkehrsclub VCD hätten bereits Interesse an einer regelmäßigen Nutzung der Räume in Salzgitter-Bad, in denen in früheren Zeiten die Gemeindeschwester und im vergangenen Jahr vorübergehend das Kirchenasyl untergebracht war, angemeldet. Als Gebühr sehen die Initiatoren je nach Veranstaltungsdauer „moderate Beträge“ von um die 5 bis zu 25 Euro vor – „für Gemeindemitglieder soll es günstiger werden“. Auch eine Erweiterung der bereits vor dem Haus bestehenden Spielmöglichkeiten für Kinder sei denkbar.

Michael Siano, Ulf Below und Thomas Voigt vor dem Ex-Gemeindetreff – auch der Außenbereich soll noch aufgehübscht werden. Foto: Marius Klingemann

Starten wollen Siano, Below, Voigt und ihre Mitstreiter am liebsten noch in diesem Sommer – für „Feinarbeiten“ wie etwa einen frischen Anstrich und das Ölen der Türen würden die Gemeindemitglieder kurzfristig selbst sorgen. Damit es dann aber richtig los gehen kann, braucht es sowohl Nutzungsinteressenten wie auch die angesprochene Einrichtung, für die Spender gesucht werden.

In beiden Fällen wird darum gebeten, sich im Gemeindebüro der Heiligen Dreifaltigkeit zu melden: telefonisch unter der (05341) 32265 oder per Mail an dreifaltigkeit.sz.buero@lk-bs.de.