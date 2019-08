LKW stößt gegen Eisenbahnbrücke in Salzgitter-Bad

Ein 59-jähriger LKW-Fahrer ist am Donnerstag, 15. August, gegen 12.05 Uhr auf der Breslauer Straße mit seinem Fahrzeug gegen eine Eisenbahnbrücke geprallt. Laut polizeilichen Angaben fuhr der LKW in Richtung Braunschweig. Der Fahrer unterschätzte beim Unterfahren der Brücke offensichtlich die Höhe seines LKW-Aufbaus, so die Polizei weiter. Der Aufbau stieß gegen die Brücke. Dabei wurde der Planenaufbau stark beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 10.300 Euro. Ob auch ein Schaden an der Brücke entstanden ist, ermittelt die Polizei.

