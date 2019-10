Ringelheim. Das Rad der 16-Jährigen hat vor einem Einkaufsmarkt in der Goslarschen Straße gestanden. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Mountainbike einer 16-Jährigen aus dem Landkreis Goslar ist am Samstag zwischen 14 und 14.15 Uhr vor einem Einkaufsmarkt in der Goslarschen Straße gestohlen worden. Der Schaden betrage etwa 450 Euro, so die Polizei.

Zeugen sollen sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 melden.