Gestohlen haben die Täter nach ersten Erkenntnissen nichts, so die Polizei. (Symbolbild)

Salzgitter-Bad. Die Täter haben in der Kleingartenanlage „Am Birkenweg“ die Tür eines Schuppens aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Salzgitter-Bad: Unbekannte brechen in Geräteschuppen ein

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr, und Donnerstagnachmittag, 15 Uhr, die Tür eines Schuppens in der Kleingartenanlage „Am Birkenweg“ aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter dabei jedoch nichts entwendet, so die Polizei. Spuren deuteten daraufhin, dass der oder die Täter auch versucht haben, die Tür zur Gartenlaube aufzubrechen. Zum entstandenen Schaden können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden, so die Polizei weiter.

Hinweise an: (05341) 8250