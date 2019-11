Salzgitter-Bad: 19-Jähriger kommt mit Auto von Fahrbahn ab

Von der Fahrbahn abgekommen ist der BMW eines 19-Jährigen am Sonntag um 20.15 Uhr auf der Petershagener Straße in Richtung Am Pfingstanger/ Kreuzung Kaiserstraße. Wie die Polizei mitteilt, hatte zuvor ein noch unbekanntes Fahrzeug eine größere Menge Kühlflüssigkeit verloren. Der 19-Jährige verlor wegen der rutschigen Fahrbahn im Kurvenbereich die Kontrolle über seinen Wagen. Der BMW stieß an den Bordstein. Es entstand sowohl am Fahrzeug als auch am Bordstein ein Schaden, so die Polizei weiter.

Zurzeit kann die Polizei noch keine Angaben zur Schadenshöhe machen. Die Feuerwehr beseitigte die Gefahrenstelle.