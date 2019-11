Noah-Gemeinde Salzgitter-Bad feiert ein Jahr Umbau der Arche 4

Einfallsreich sind die Akteure der Noah-Kirchengemeinde in Salzgitter-Bad wirklich: Jetzt kündigen Pfarrerin Dagmar Janke und die Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Beate Köbrich, eine „Seefahrt der anderen Art“ an. Der Grund: Die letzten Arbeiten nach dem Umbau am Saal der Arche 4 vor einem Jahr...