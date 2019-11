Gebhardshagen: Auto kommt von glatter Fahrbahn ab

Das Fahrzeug war ohne Fremdeinwirkung von der glatten Kreisstraße 21 in Gebhardshagen abgekommen.

Aufgrund einer glatten Fahrbahn ist eine 20-Jährige mit ihrem Seat am Montag um 8.05 Uhr auf der Kreisstraße 21 von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, rutschte das Auto frontal in einen Graben. Die vier Insassen des Fahrzeugs verletzten sich dabei leicht. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenhöhe beträgt etwa 1500 Euro, so die Polizei weiter.