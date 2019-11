Ralf Richter kocht für Salzgitters Bedürftige und sucht Helfer

In wenigen Wochen ist es wieder so weit: Dann brutzelt, blubbert und zischt es in der Küche des Mütterzentrums in Salzgitter-Bad – „Gans köstlich“ ist schon zum dritten Mal das Motto. Ralf Richter und sein Team laden wieder bedürftige Menschen zum klassischen Weihnachtsessen mit Gans ein. Was als...