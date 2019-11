Calbecht. Das Medienforum der Ostfalia findet am Mittwoch, 11. Dezember, zum neunten Mal im Mediengebäude (Gebäude C) der Hochschule in Calbecht statt.

Forum in Calbecht: Was kann der Rundfunk leisten?

Zunächst geht es laut Veranstalter um die Reformbemühungen und -nöte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Eingeladen sind demnach Experten aus der Senderpraxis und der Wissenschaft. Sie diskutieren, welchen Beitrag zum Gemeinwohl der öffentlich-rechtliche Rundfunk heute leisten soll, und was all dies für die zukünftigen Medienabsolventen bedeutet.

Im Anschluss an die Fachtagung werben Unternehmen erstmalig bei einer Jobbörse um die Studenten, bieten Workshops an und informieren an Messeständen. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, kostenlos professionelle Bewerbungsfotos machen zu lassen. Zudem verleiht Jörg Hagenah vom Institut für Medienmanagement an der Ostfalia den wissenschaftlichen Nachwuchspreis an die drei besten Studenten mit Abschluss in den Medienstudiengängen aus dem vergangenen Jahr.

„Vor dem Hintergrund der gerade gescheiterten Reform im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist das Tagungsthema gleichzeitig hochaktuell und gesellschaftlich relevant. Wir freuen uns sehr, dafür in diesem Jahr besonders hochkarätige Podiumsgäste aus Praxis und Wissenschaft begrüßen zu können, unter anderem vom MDR, Deutschlandradio und der Ruhr-Uni Bochum“, wird Professor Marc-Christian Ollrog, Leiter des Instituts für Öffentliche Kommunikation an der Ostfalia, in der Mitteilung zitiert. Besonders interessant sei die Frage, wie man den Programmauftrag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sinnvoll in die digitale Zeit übertragen könne, wie man also den bestehenden Auftrag mit neuen Zielen verbinden könne, und was wir dabei aus dem internationalen Vergleich lernen könnten.

Eine Anmeldung ist bis Freitag, 6. Dezember, bei Oliver Haidukiewicz über o.haidukiewicz@ostfalia.de möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen finden Interessenten im Internet unter www.medienforum2019-k.ostfalia.de/.