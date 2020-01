Am Bohlweg in Salzgitter-Bad hat ein Wäschetrockner gebrannt

Das schnelle Eingreifen der Berufsfeuerwehr hat am Donnerstag verhindert, dass sich der Brand eines Wäschetrockners im Haus 25 am Bohlweg ausbreiten konnte. Die Meldung ging um 12.10 Uhr bei der Wache ein. Da hieß es Menschenleben in Gefahr. Wie Einsatzleiter Fabian Abt später berichtete, hatten beim Eintreffen der Wehren aus Salzgitter-Bad und Lebenstedt sowie der Freiwilligen Wehr aus Salzgitter-Bad alle Bewohner das Haus bereits verlassen. Die Einsatzkräfte löschten das brennende Gerät unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr.