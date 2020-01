Johnny-Cash-Revival in der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad

„Hello, we’re the Cashbags“ heißt es am Freitag, 17. Januar, um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad, Am Eikel 22. Die sechsköpfige Musikgruppe „The Cashbags“ um Sänger Robert Tyson bringt dabei eine Johnny-Cash-Revival-Show mit allen Hits des US-amerikanischen Country-Sängers auf die...