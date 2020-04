Salzgitteraner Tierarzt zeigt Hundehalter an

Ein Tierarzt aus Salzgitter-Bad habe die Polizei am Samstag gegen

17.30 Uhr über einen stark unterernährten Hund informiert, der zudem Verletzungen an den Augen aufgewiesen habe.

Der Hund, so teilt die Polizei am Wochenende mit, wurde nach einer Notbehandlung an die Züchterin übergeben. Gegen den Hundehalter, einen 27-jährigen Mann aus Lebenstedt, sei ein Strafverfahren eingeleitet worden.